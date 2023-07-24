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Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан

Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан Обмен электроэнергии в ближайшее время Ирана с Россией может быть лучше всего обеспечена через Азербайджан, электросети которого легче синхронизировать для передачи электроэнергии из Ирана.
Энергетика
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан

Обмен электроэнергии между Ираном и Россией, запланированный в ближайшее время, может быть лучше всего обеспечен через Азербайджан, электросети которого проще синхронизировать для передачи электроэнергии между соседями.

Об этом Report заявил канадский эксперт в области энергоперехода и устойчивой энергетики Фарид Сафари.

По сообщению иранской стороны, на данный момент Тегеран находится на финальной стадии переговоров с Москвой и Баку по началу энергообменных операций. Также рассматривается варианты обмена через Грузию.

Ф.Сафари подчеркнул, что энергосистема Ирана уже подключена к Азербайджану, Афганистану, Армении, Ираку, Пакистану и Туркменистану.

"Спрос на электроэнергию в Иране летом выше, особенно из-за необходимости работы систем охлаждений в период жары, из-за чего страна сталкивается с нехваткой электроэнергии. При значительном повышении температуры воздуха летом чистая выработка электроэнергии и эффективность цикла снижаются", - сказал он.

Поэтому, по словам Сафари, избыточное производство электроэнергии в России и пик спроса на нее в Иране в летнее время оправдывают проект передачи между Ираном и Россией.

Что касается в целом системы генерации в Иране, страна не смогла нарастить выработку электроэнергии пропорционально своим богатым источникам ископаемых и возобновляемых энергоресурсов.

"Вклад возобновляемых источников в энергобалансе Ирана может быть значительно увеличен", - сказал он.

По мнению эксперта, использование солнечной и ветровой энергетики не только увеличит производство электроэнергии в стране, но и повысит уровень энергобезопасности за счет диверсификации сети, создания новых рабочих мест, снижения углеродоемкости энергосистемы.

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