​Эксперт: Нефть может подняться выше 40 долларов уже на этой неделе

"18 марта состоится заседание Технического комитета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). На этом заседании должны быть сформулированы новые рекомендации по объемам нефти на период после марта".

Об этом сообщил Report глава Центра нефтяных исследований, экономист-эксперт Ильхам Шабан.

По его словам, до этой даты осталась всего неделя, а цены на нефть выросли со вчерашнего дня уже на 7%: "Шоковый эффект проходит. В результате на этой неделе мы станем свидетелями того, что цены превысят 40 долларов США".

Эксперт отмечает, что уже в конце марта цена на нефть установится в пределах 45-50 долларов/баррелей: "Это был шоковый эффект, и впредь участники рынка предпримут более хладнокровные шаги. Ранее цена одного барреля нефти составляла около 51-52 долларов США. В нынешних условиях более приемлемым для рынка является цена барреля нефти в 45-50 долларов США. Хотя сегодня в мировой экономике наблюдается спад. Можно считать, что текущая цена также отражает текущие реалии".

Экономист-эксперт Ильхам Шабан: "Азербайджану не потребуется пересматривать госбюджет".

Глава Центра нефтяных исследований считает, что при такой стоимости нефти нужды в пересмотре госбюджета Азербайджана не возникнет, поскольку, согласно новым бюджетным правилам Минфина, падение цены на баррель нефти до 40 долларов США означает сокращение доходов бюджета на 1,6%. Это составит около 400 млн манатов. А это довольно маленькая цифра".