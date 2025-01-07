Эксперт: "КазМунайГаз" не располагает достаточным объемом нефти для поставок в Болгарию

У АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) нет столько нефти, чтобы осуществлять еще и полноценные поставки на два НПЗ в Болгарии в случае их приобретения.

У АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) нет столько нефти, чтобы осуществлять еще и полноценные поставки на два НПЗ в Болгарии в случае их приобретения.

Об этом местному бюро Report сообщил на условиях анонимности высокопоставленный казахстанский нефтяник, комментируя сообщение Bloomberg о том, что КМГ намерена приобрести два НПЗ, ранее принадлежавшие ПАО "Лукойл".

"Помню, ранее велись переговоры по покупке НПЗ в Болгарии. Наши рассматривали этот вопрос. Однако в итоге отказались от этой сделки, так как у нас пока нет таких объемов сырья", - сказал собеседник.

По его словам, переговоры и намерения о покупке КМГ двух НПЗ в Болгарии - это старая и неактуальная информация.

"Главный аспект заключается в том, что КМГ не располагает такими объемами нефти для поставки еще и на заводы в Европе. Я имею ввиду сорт KEBCO", - подчеркнул он.

Так, мощность НПЗ в Бургасе, который был выкуплен "ЛУКОЙЛ" в октябре 1999 года, составляет почти 9 млн тонн нефти. В 2023 году Болгария, следуя примеру Европы, решила запретить импорт российской нефти. В результате доля нефти из Казахстана, перерабатываемой в стране, выросла примерно до 40%, а остальная часть поступала с Ближнего Востока.

Bloomberg на этой неделе сообщил, что Litasco SA, основной акционер Lukoil Neftohim Burgas AD, и его дочерняя компания уже приняли обязывающие предложения от нескольких потенциальных покупателей, среди которых "КазМунайГаз".

Ранее Euronews Bulgaria посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов заявил, что в Баку готовы рассмотреть вариант приобретения нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" в Болгарии, если поступит конкретное предложение.

Казахстанская компания обсуждает финансирование потенциального приобретения с Vitol Group, крупнейшим независимым нефтяным трейдером и крупным игроком в Казахстане.

"КазМунайГаз" ожидает, что процесс продажи займет около месяца, сказал один из источников. Цена может составить около $1 млрд, и хотя Litasco не находится под санкциями, условием продажи является гарантия того, что деньги не будут переведены в Россию, упомянул один из источников.

В 2023 году Болгария, следуя примеру Европы, решила запретить импорт российской нефти. В результате доля нефти из Казахстана, перерабатываемой в стране, выросла примерно до 40%, а остальная часть поступала с Ближнего Востока.

"Лукойл", вторая по величине нефтяная компания России, с 2023 года рассматривает возможность продажи крупнейшего в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающего завода и связанного с ним топливного розничного бизнеса в Болгарии, ссылаясь на "дискриминационные законы и другие несправедливые, предвзятые политические решения в отношении НПЗ".

"КазМунайГаз", по утверждению Bloomberg, надеется, что болгарское правительство поддержит заявку компании, так как НПЗ были спроектированы для переработки российской нефти, качество которой схоже с качеством сырой нефти из Казахстана.

Если предложение "КазМунайГаз" будет принято, компания обещает стабильно поставлять на НПЗ нефть Казахстана на наилучших возможных условиях.

Ранее "КазМунайГаз" и "Лукойл" договорились об инвестициях в разработку нефтяных месторождений в Каспийском море. "Лукойл" также владеет 5% акций в Тенгизском нефтяном предприятии под руководством Chevron "Тенгизшевройл" и 13,5% акций в Karachaganak Petroleum Operating BV в Казахстане.