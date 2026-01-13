Эксперт: Иностранные инвесторы сохраняют устойчивый интерес к ВИЭ-проектам в Азербайджане

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане вызывает устойчивый интерес со стороны крупных иностранных компаний, международных финансовых институтов.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил профессор эконометрики, эксперт Фонда парламентаризма Казахстана Нурлан Мунбаев.

По его словам, сегодня одними из ключевых инвесторов в ВИЭ-проекты в Азербайджане являются международные финансовые институты: "Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития и структуры Всемирного банка последовательно поддерживают "зелёный" переход Азербайджана, предоставляя не только финансовые ресурсы, но и экспертизу, а также механизмы снижения инвестиционных рисков".

Мунбаев подчеркнул, что интерес со стороны глобальных инвестиционных фондов и энергетических компаний связан с долгосрочными перспективами экспорта "зелёной" электроэнергии, в том числе в направлении Европы через формирующиеся энергетические коридоры. При этом участие частного капитала, по его оценке, будет нарастать по мере коммерческого масштабирования проектов.

Он также отметил, что инвестиции в сектор ВИЭ Азербайджана представляют собой долгосрочные вложения с предсказуемой доходностью. "Проекты в возобновляемой энергетике, как правило, опираются на долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии, что обеспечивает стабильный денежный поток на горизонте 15–20 лет", - сказал Мунбаев.

Для Азербайджана, по его словам, развитие ВИЭ означает не только диверсификацию экономики, но и укрепление энергетической безопасности, технологический трансфер и усиление позиций страны в качестве регионального хаба "зелёной" энергии.

По его мнению, у Казахстана имеется большой интерес к региональным ВИЭ-проектам, инициированным Азербайджаном: "Казахстан и Азербайджан являются ключевыми партнерами в Каспийском регионе. Совместные энергетические и инфраструктурные инициативы логично дополняют развитие Транскаспийского маршрута и усиливают экономическую связку двух стран".

Мунбаев считает, что казахстанские институты развития и энергетические компании могут рассматривать участие в проектах ВИЭ в Азербайджане, прежде всего, в рамках стратегического партнерства и обмена опытом.

Отметим, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на основе подписанных контрактов к 2030 году в стране будут построены ветровые и солнечные электростанции мощностью 6 гигаватт, а к 2032 году – 8 гигаватт.

Инвестиции в эти проекты составят минимум $2,7 млрд. Все они будут вложены иностранными компаниями и международными финансовыми институтами.