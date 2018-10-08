Эксперт: Будущие цены на нефть зависят от действий Саудовской Аравии

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Ситуация с ценами на нефть очень неустойчива. Исход будет зависеть от действий Саудовской Аравии и от того, сможет ли мировая общественность правильно отвечать на эти действия. Об этом в интервью Report сообщил научный сотрудник Института энергетики России, ведущий эксперт Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») Дмитрий Грушевенко.

По его мнению, цены на нефть колеблются исторически, они находятся постоянно под воздействием множества факторов.

"Если мы в последнее время видели некий рост цен на нефть, который был стимулирован, в первую очередь, продолжающейся сделкой ОПЕК и всей ситуацией с Ираном, то сегодняшняя корректировка происходит из-за заявления о том, что США готовится ослабить санкции против Ирана".

По словам эксперта, весь нефтяной рынок ожидал рост цен на нефть из-за сокращающихся поставок из Ирана и заявления принца Саудовской Аравии о том, что в России исчерпан потенциал по росту добычи. Однако теперь ситуация принимает другой характер, решающим фактором становятся действия Саудовской Аравии.

"Невозможно утверждать будет ли Саудовская Аравия играть в эти игры с ограничениями добычи, но во всяком случае, все предпосылки для того, чтобы добычу нарастить у них есть. В 70-80-е годы Саудовская Аравия именно это и сделала. Она залила рынок собственной нефтью, обрушила цены, вынудила многих производителей уйти с рынка, ограничиться по добыче, чтобы захватить свою собственную экспортную нишу. Более того, свободных мощностей у Саудовской Аравии сейчас очень прилично, по оценкам Департамента Энергетики больше, чем у всего ОПЕК вместе взятого".

По мнению Дмитрия Грушевенко, на сегодняшний день невозможно предугадать в какую сторону пойдут цены на нефть.

Научный сотрудник Института энергетики России Дмитрий Грушевенко Если произойдет перенасыщение рынка, то цены cнизятся, причем могут опуститься и до 60-50 долларов за баррель, но это может также означать распад всей сделки формата ОПЕК+. Здесь идут постоянные риски: и Иран, который тоже участник этой сделки, но уже обжат санкциями, и Саудовская Аравия, которая может себя повести не в рамках договоренности, а как она исторически себя вела, и Россия, которая может побороться, в особенности за китайские рынки.

Эксперт считает, что возможен и обратный исход, где цена удержится в неком нормальном коридоре или начнет повышаться. Но в этом случае, должны удерживаться санкции на Иран и должны быть поджаты санкции производителей США - "только в таком зажатом состоянии на рынке у нас образуются высокие цены".

"Я думаю, что до конца года цены будут варьироваться в диапазоне 80-90 долларов за баррель, примерно как сейчас. А судьбоносные решения будут приниматься где-то в январе-феврале", - заявил Дмитрий Грушевенко.