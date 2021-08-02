Эксперт: Азербайджан за последние 10 лет стал экспортером электроэнергии

В 2010-2020 годах в Азербайджане, как и в ряде других отраслей, достигнуты важные успехи в области электроэнергетики.

В 2010-2020 годах Азербайджан достиг важных успехов в ряде сфер, включая в области электроэнергетики.

Об этом сообщил Report экономист-эксперт Халид Керимли, комментируя сложившуюся за последние 10 лет ситуацию в электроэнергетике.

"За 10 лет был достигнут рост производства электроэнергии на 27,6%. То есть производство электроэнергии в 2020 году по сравнению с 2010 годом выросло на 7 134,6 млн кВт/ч и составило 25 811,2 млн кВт/ч. За указанный период экспорт электроэнергии вырос в 3 раза с 380 млн кВт/ч до 1 150,7 млн кВт/ч, страна превратилась в экспортера электроэнергии. Также была повышена устойчивость деятельности в сфере электроэнергетики, усилена технологическая база и усовершенствована инфраструктура.

Эти успехи стали возможными в результате шагов, предпринятых Азербайджаном на пути к превращению в основного экспортера энергии. Осуществляемая за последние годы основная стратегия страны состоит из двух направлений. Одним из них является развитие ненефтяного сектора, а вторым - превращение страны в экспортера готовой продукции, услуг и технологий.

В связи с этим рост производства электроэнергии в качестве готовой продукции уже повышает роль нашей страны не только как экспортера сырья - газа и нефти, но и как поставщика электроэнергии. Данный процесс будет развиваться.

В качестве доказательства, мы можем сказать, что, к примеру, в январе-июне 2021 года наблюдается значительный рост по сравнению с первым полугодием прошлого года. Если сравнить баланс экспорта и импорта энергии в стране, можно увидеть, что мы больше являемся экспортером энергии, то есть продаем больше, чем покупаем.

В 2019 году было экспортировано 1 490 млн кВт/ч электроэнергии, импортировано - 730 млн кВт/ч, в 2020 году экспортировано 1 150 млн кВт/ч, импортировано - 136,5 млн кВт/ч. По ряду причин, включая карантинные ограничения, экспорт электроэнергии в 2020 году сократился, однако в первой половине 2021 года мы видим рост как производства, так и экспорта.

Это также приведет к формированию инфраструктуры Азербайджана, ориентированной на возобновляемые источники энергии, улучшению его позиций в производстве энергии как за счет традиционных, так и за счет альтернативных источников энергии. Одним из главных приоритетов нашей страны является обеспечение к 2030 году 30% производства за счет возобновляемых источников энергии. В частности, в процессе восстановления Карабаха в качестве цели поставлено обеспечение энергоснабжения за счет возобновляемых и альтернативных источников энергии.

В целом, добавленная стоимость, которую электричество в качестве готового продукта приносит стране, намного выше. Предпринятые в этом направлении шаги приводят к росту ненефтяного экспорта. "Пока эти цифры не превышают 100 млн долларов, но строительство инфраструктуры, основанной на устойчивых и возобновляемых источниках энергии, а также эффективное использование традиционных источников позволяют говорить о том, что и в ближайшем будущем Азербайджан усилит свои позиции экспортера энергии", - заключил эксперт.