Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа

Азербайджан спас Италию от дефицита газа, во время мирового энергокризиса, вызванного введенными санкциями в отношении России.

Азербайджан спас Италию от дефицита газа в период мирового энергокризиса, вызванного введенными санкциями в отношении России.

Об этом Report сказал профессор римского университета "Сапиенза" Даниэль Поммиер Винчелли.

“По состоянию на декабрь 2022 года можно было видеть, что импорт азербайджанского газа в Италию удвоился по сравнению с декабрем 2021 года, в то время когда поставки из России резко сократились. Конечно, не только Азербайджан обеспечивает нас газом, и Алжир играет важную роль. Мы работаем над стратегией, которая позволит нам через несколько лет полностью избавиться от российской зависимости, и Азербайджан является важным фактором в этом направлении”, - сказал он.

Учитывая тот факт, что Южный газовый коридор (ЮГК) введен в строй с декабря 2020 года, несмотря на угрозу срыва проекта строительства итальянского сегмента газопровода после выборов 2018 года в Италии, можно сказать, что Италия, Европейский союз, частные инвесторы и Азербайджан совершили геополитическое и экономическое чудо, считает профессор.

Он также отметил, что помимо энергетического сектора страны также активно сотрудничают в рамках международных организаций.

“Мы считаем, что хорошие и прочные отношения Азербайджана с НАТО и ЕС имеют решающее значение для более прочной стабильности в регионе. Учитывая экономическое превосходство, не секрет, что после подписания мирного договора с Арменией, Азербайджан станет самой влиятельной державой на Южном Кавказе. Таким образом, активное участие страны в международных организациях, укрепление его многосторонних связей с НАТО и ЕС принесут пользу всем”, - добавил он.

По словам Поммиер Винчелли, отдельно стоить отметить, что одной из самых значимых достижений 2022 года является роль ЕС в посредничестве в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в чем Италия также принимает участие.