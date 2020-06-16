​Эксперт: "Альтернативная энергия - большое преимущество

"Предстоящие годы станут периодом кардинальных преобразований в сфере альтернативной энергии".

Об этом французскому бюро Report сообщил член Комитета по зеленой экономике Министерства окружающей среды, энергетики и моря Франции, эксперт в области стратегического планирования Жан-Ив Лебер (Jean Yves Leber).

По его словам, возобновляемую энергию добыть значительно проще и экономичнее: "Когда электростанции возводятся по высоким стандартам безопасности, цена на произведенное электричество обходится в два, а порой и в четыре раза дороже. Нынешнее развитие промышленности позволяет получать возобновляемую энергию более эффективно и дешевле, нежели ископаемое топливо.

Предшественницей этой энергии была ветряная энергия, использовавшаяся для получения муки из пшеницы. Ныне во главу угла ставится не стоимость, а обеспечение энергетической устойчивости. Мы задумываемся о рациональных формах использования солнечной энергии и после заката".

По словам эксперта, стоимость альтернативной энергии значительно стабильнее по сравнению с традиционной:

"Цена на эту энергию не меняется в зависимости от падения цен на нефть на мировом рынке, геополитических рисков и политических изменений в Израиле, Саудовской Аравии или других странах. Для стран, желающих удерживать судьбу в своих руках, это огромное преимущество. Раньше устройства, используемые для получения возобновляемой энергии, обходились довольно дорого. Однако по мере роста потребления этой энергии, цены на эти устройства начали падать. Ныне их стоимость одинаково низкая повсюду. Так, скажем, стоимость солнечных панелей везде одинаковая. Это позволяет производить точные расчеты и делать этот процесс более прозрачным".

По словам эксперта, найдены более экологичные способы получения альтернативной энергии:

"Материалы, используемые при изготовлении солнечных панелей, относятся к возобновляемым и не наносят вреда окружающей среде. 80-90% солнечных панелей восстанавливаются. Однако при производстве солнечных панелей используется большое количество электричества. В странах, где применяют уголь, объем выбрасываемого в атмосферу углекислого газа довольно велик. Этот вопрос находится в центре внимания производителей, и ныне для изготовления солнечных панелей отдается предпочтение использованию бескарбонового электричества. Солнечные панели можно использовать 20-30 лет. Затраты окупаются за 2-3 года с момента ввода их в эксплуатацию".

Коснувшись опыта Германии в этой области, эксперт отметил: "Использование возобновляемой энергии в Германии - политический выбор, сделанный под влиянием партии зеленых. Но Германией движет в том числе и экономический интерес. Так, Германия лидирует по производству материалов, используемых для возобновляемых источников энергии. Для того, чтобы принести пользу компаниям, занятым в данной сфере, в стране началось использование этого вида энергии. Однако вскоре была выявлена их экономическая нецелесообразность. В этом вопросе выгодно отличается Китай. В то же время внутренний спрос на электроэнергию в Китае намного превосходит Германию".