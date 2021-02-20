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Экс-министр обороны Бразилии возглавил Petrobras

Экс-министр обороны Бразилии возглавил Petrobras Срок правления нынешнего главы Petrobras Роберту Кастелу Бранку заканчивается 20 марта
Энергетика
20 февраля 2021 г. 17:58
Экс-министр обороны Бразилии возглавил Petrobras

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу вечером на своей странице в Facebook, что назначает новым главой государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro (Petrobras) бывшего министра обороны страны генерала Жоакима Силву и Луну.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это будет первый руководитель-военный в Petrobras с 1980-х годов, когда в стране закончился период военной диктатуры.

Нынешний глава Petrobras Роберту Кастелу Бранку занял эту должность 1 января 2019 года — в день вступления на должность президента Бразилии самого Жаира Болсонару. За эти два года он успел не просто провести компанию через тяжелый период пандемии, но и сократить ее долги. Однако Бранку высказывался против вмешательства государства в дела публичной нефтяной компании, открытую конкуренцию на рынке, а также разработал долгосрочный план развития компании, предполагающий продажу ряда убыточных активов. При этом Petrobras подняла цены на топливо в стране, чтобы довести их до рыночного уровня и быть конкурентоспособной на рынке. Все эти действия господина Бранку вызывали одобрение у инвесторов, но привели к массовым демонстрациям работников сферы сельского хозяйства, которые грозились провести общенациональную забастовку.

В пятницу, Болсонару заявил на пресс-конференции, что правительство «никогда не вмешается ни в дела этой великой компании, ни в ее политику ценообразования», однако отметил, что Petrobras может повышать цены только до тех пор, пока этот процесс «предсказуем» и «прозрачен». Сразу после объявления о смене руководителя акции Petrobras обвалились на 6,6%.

Petrobras заявила, что получила уведомление от Министерства энергетики страны о запросе президента на проведение внеоочередного собрания совета директоров, чтобы проголосовать за назначение господина Луны. Срок правления господина Бранку заканчивается ровно через месяц, 20 марта.

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