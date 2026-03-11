Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Экс-глава ВБ предупредил о глобальных последствиях блокировки Ормузского пролива

    Энергетика
    • 11 марта, 2026
    • 15:50
    Экс-глава ВБ предупредил о глобальных последствиях блокировки Ормузского пролива

    Блокада Ормузского пролива может вызвать серьезные последствия для мировой экономики - ситуация не ограничится ростом цен на нефть, есть риски значительной инфляции и глобальной рецессии.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагелдин.

    По его словам, Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировых поставок нефти, поскольку через него проходит примерно треть мирового потребления нефти.

    "Любая блокада - будь то с использованием ракет, мин или другими способами - нарушает этот трафик. Уже сама неопределенность привела к значительному росту цен на нефть: еще несколько недель назад она стоила около $60 за баррель, а сейчас цена превышает $100", - отметил он.

    Серагелдин подчеркнул, что продолжительная блокада пролива может иметь масштабные последствия для мировой экономики. "Это может привести не только к росту инфляции, но и к возможной рецессии, поскольку во многих частях мира может замедлиться производство", - сказал он.

    Эксперт отметил, что проблема носит глобальный характер, поскольку нефть является мировым товаром, а страны Персидского залива играют ключевую роль в ее поставках.

    По его словам, последствия могут затронуть и другие отрасли, включая производство удобрений, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, а также рынки топлива, такие как дизель и авиационное топливо.

    "Это создает цепную реакцию в различных секторах мировой экономики. Разные страны будут затронуты по-разному, но ясно одно - это уже не локальный конфликт, а проблема с глобальными экономическими последствиями", - подчеркнул Серагелдин.

    Он добавил, что скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке имеет решающее значение. "Войны разрушительны не только для людей, но и для экономического развития и возможностей обеспечить людям лучшую жизнь", - отметил он.

    Исмаил Серагелдин Глобальный Бакинский форум
    İsmayıl Serageldin Hörmüz boğazının bağlanmasının qlobal nəticələri barədə xəbərdarlıq edib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человек

    Другие страны
    16:18

    Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболу

    Другие страны
    16:13

    Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей Ирана

    В регионе
    16:12

    Антониу Кошта почтил в Баку память шехидов

    Внешняя политика
    16:10

    В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой

    Внешняя политика
    16:09

    Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:06

    Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-Армения

    Другие страны
    15:58
    Фото

    Бангертер: Посольство Азербайджана в Тегеране оказало помощь дипмиссии Швейцарии в эвакуации из Ирана

    Внешняя политика
    15:55

    Испания отозвала посла в Израиле

    Другие страны
    Лента новостей