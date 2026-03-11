Экс-глава ВБ предупредил о глобальных последствиях блокировки Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива может вызвать серьезные последствия для мировой экономики - ситуация не ограничится ростом цен на нефть, есть риски значительной инфляции и глобальной рецессии.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагелдин.

По его словам, Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мировых поставок нефти, поскольку через него проходит примерно треть мирового потребления нефти.

"Любая блокада - будь то с использованием ракет, мин или другими способами - нарушает этот трафик. Уже сама неопределенность привела к значительному росту цен на нефть: еще несколько недель назад она стоила около $60 за баррель, а сейчас цена превышает $100", - отметил он.

Серагелдин подчеркнул, что продолжительная блокада пролива может иметь масштабные последствия для мировой экономики. "Это может привести не только к росту инфляции, но и к возможной рецессии, поскольку во многих частях мира может замедлиться производство", - сказал он.

Эксперт отметил, что проблема носит глобальный характер, поскольку нефть является мировым товаром, а страны Персидского залива играют ключевую роль в ее поставках.

По его словам, последствия могут затронуть и другие отрасли, включая производство удобрений, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, а также рынки топлива, такие как дизель и авиационное топливо.

"Это создает цепную реакцию в различных секторах мировой экономики. Разные страны будут затронуты по-разному, но ясно одно - это уже не локальный конфликт, а проблема с глобальными экономическими последствиями", - подчеркнул Серагелдин.

Он добавил, что скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке имеет решающее значение. "Войны разрушительны не только для людей, но и для экономического развития и возможностей обеспечить людям лучшую жизнь", - отметил он.