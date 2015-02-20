Экс-глава Минфина РФ не исключает краткосрочного падения цены на нефть до $20

Bakı. 20 Fevral. REPORT.AZ/ Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин не исключает, что цена на нефть на короткий период может упасть до 20 долларов за баррель, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я не отрицаю, что падение цен на нефть может дойти до 20 долларов одномоментно, то есть на какой-то очень краткий период. Я не думаю, что большинство аналитиков считают, что это может случиться надолго, даже больше, чем на несколько месяцев. Поэтому мы ориентируемся на средние цены на нефть от 60 до 80 долларов в диапазоне на этот год", - сказал Алексей Кудрин во время пресс-конференции в Махачкале.

По его словам, то, что цена сейчас вернулась к 60 долларам, ни о чем не говорит: она может как повыситься, так и понизиться.

"Сложилось много факторов, которые пока давят на уменьшение цены на нефть. Года два-три будет привыкание мира к новым ценам. Только по истечении двух-трех лет волатильности цены вверх и вниз мир наконец осознает, какую более долгосрочную цену готовы будут все употреблять", - отметил Кудрин.

Мировые цены на нефть с лета снизились почти в два раза и балансируют на уровне 60 долларов за баррель, а курс рубля к доллару ослаб более чем на 40%. В этих условиях Минэкономразвития прогнозирует, что спад ВВП по итогам 2015 года составит 3%.