Экс-глава BP Бернард Луни войдет в совет директоров энергетической компании XRG

Бывший главный исполнительный директор BP Plc Бернард Луни войдет в совет директоров недавно созданной в ОАЭ энергетической компании XRG.

Бывший главный исполнительный директор BP Plc Бернард Луни войдет в совет директоров недавно созданной в ОАЭ энергетической компании XRG.

Как сообщает Report со сслыкой на "Интерфакс", XRG - подразделение госкомпании Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), созданное для инвестиций в природный газ, химическую промышленность и низкоуглеродную энергетику.

Компания будет поддерживать международное развитие ADNOC, стремящейся стать ключевым мировым поставщиком энергетических продуктов. XRG формально начнет осуществлять деятельность в первом квартале 2025 года.

ADNOC сообщила, что стоимость подразделения составит порядка 80 млрд долларов, и этот показатель планируется удвоить в ближайшее десятилетие.

Совет директоров XRG будет состоять из семи человек. Председателем станет Ахмед аль Джабер, глава ADNOC. Также в совет войдут Мохамед Хассан Аль Сувайди, министр инвестиций ОАЭ; Ахмед Аль Мазруи, глава управления президента по стратегическим вопросам; и Джасим Аль Зааби, глава финансового департамента Абу-Даби.

Другими иностранными членами совета станут Джонатан Грей, главный операционный директор инвесткомпании Blackstone, и египетский предприниматель Нассеф Савирис.