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ЕК: Нам нужно экономить потребление газа для скорейшего наполнения ПГХ

ЕК: Нам нужно экономить потребление газа для скорейшего наполнения ПГХ Дальнейшие поставки российского газа в Европу могут быть сокращены, поэтому необходимо экономить потребление газа для быстрого наполнения подземных хранилищ газа (ПГХ).
Энергетика
29 июля 2022 г. 13:09
ЕК: Нам нужно экономить потребление газа для скорейшего наполнения ПГХ

Дальнейшие поставки российского газа в Европу могут быть сокращены, поэтому необходимо экономить потребление газа для быстрого наполнения подземных хранилищ газа (ПГХ).

Как передает Report, об этом говорится в публикации Еврокомиссии (ЕК) в Twitter.

"Мы уже получаем на 75% больше газа из других стран, чем в 2021 году. Но теперь нам нужно экономить газ, чтобы быстрее наполнять наши хранилища", — сказано в публикации.

Согласно недавно утвержденным правилам, ПГХ стран ЕС должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Как отметила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, хранилища в ЕС сейчас заполнены на 66%.

Ранее было принято решение о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа этого года по 31 марта 2023 года.

При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены Балтийским государствам.

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Версия на английском языке EC: Necessary to save gas consumption to fill UGS

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