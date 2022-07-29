ЕК: Нам нужно экономить потребление газа для скорейшего наполнения ПГХ

Дальнейшие поставки российского газа в Европу могут быть сокращены, поэтому необходимо экономить потребление газа для быстрого наполнения подземных хранилищ газа (ПГХ).

Дальнейшие поставки российского газа в Европу могут быть сокращены, поэтому необходимо экономить потребление газа для быстрого наполнения подземных хранилищ газа (ПГХ).

Как передает Report, об этом говорится в публикации Еврокомиссии (ЕК) в Twitter.

"Мы уже получаем на 75% больше газа из других стран, чем в 2021 году. Но теперь нам нужно экономить газ, чтобы быстрее наполнять наши хранилища", — сказано в публикации.

Europe faces the risk of further cuts of gas supply from .



We are already getting 75% more gas from other countries than in 2021. But we now need to save gas to fill our storage faster.



This week, EU countries agreed to reduce their gas consumption by 15%. ↓ #REPowerEU — European Commission (@EU_Commission) July 29, 2022

Согласно недавно утвержденным правилам, ПГХ стран ЕС должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Как отметила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, хранилища в ЕС сейчас заполнены на 66%.

Ранее было принято решение о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа этого года по 31 марта 2023 года.

При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены Балтийским государствам.