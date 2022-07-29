ЕК: Нам нужно экономить потребление газа для скорейшего наполнения ПГХ
ЕК: Нам нужно экономить потребление газа для скорейшего наполнения ПГХДальнейшие поставки российского газа в Европу могут быть сокращены, поэтому необходимо экономить потребление газа для быстрого наполнения подземных хранилищ газа (ПГХ).
Согласно недавно утвержденным правилам, ПГХ стран ЕС должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Как отметила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, хранилища в ЕС сейчас заполнены на 66%.
Ранее было принято решение о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа этого года по 31 марта 2023 года.
При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены Балтийским государствам.