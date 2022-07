ЕК: Нам нужно экономить потребление газа для скорейшего наполнения ПГХ

Дальнейшие поставки российского газа в Европу могут быть сокращены, поэтому необходимо экономить потребление газа для быстрого наполнения подземных хранилищ газа (ПГХ).

Как передает Report, об этом говорится в публикации Еврокомиссии (ЕК) в Twitter.

"Мы уже получаем на 75% больше газа из других стран, чем в 2021 году. Но теперь нам нужно экономить газ, чтобы быстрее наполнять наши хранилища", — сказано в публикации.