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EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане более чем на 5%

EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане более чем на 5% Прогноз по добыче нефти на этот год вырос по сравнению с предыдущим прогнозом на 40 тыс. баррелей
Энергетика
10 марта 2021 г. 11:27
EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане более чем на 5%

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 770 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-March 2021 Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на этот год вырос по сравнению с предыдущим прогнозом на 40 тыс. баррелей или на 5,48%.

Среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале этого года составит 750 тыс. баррелей. Это на 50 тыс. баррелей или на 7,14% больше, чем прогнозировалось ранее в феврале.

Ожидается, что во втором квартале этого года ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 760 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 30 тыс. баррелей или на 4,11% больше февральского прогноза. Прогноз на 60 тыс. баррелей или на 8,57% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Агентство подсчитало, что в третьем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 770 тыс. баррелей. Это на 30 тыс. баррелей или на 4,05% больше, чем в предыдущем прогнозе. По сравнению с показателями третьего квартала 2020 года рост составит 100 тыс. баррелей или на 14,92%.

В последнем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 790 тыс. баррелей. Это на 40 тыс. баррелей или на 5,33% больше, чем прогноз в феврале. Данный прогноз на 100 тыс. баррелей или на 14,5% превышает показатели по суточной добыче нефти четвертого квартала прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке EİA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu 5 %-dən çox artırıb

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