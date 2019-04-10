​EIA повысила прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2019-2020 годы

Администрация энергетической информации (EIA) министерства энергетики США повысила прогноз добычи нефти на 20 тыс. баррелей в день в 2019-2020 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в краткосрочном апрельском обзоре EIA.

По данным, суточная добыча нефти в Азербайджане в 2019 году составит 800 тыс. баррелей, а в 2020 году - 780 тыс. баррелей. Прогноз EIA на третий и четвертый кварталы года составляет 800 тыс. баррелей в день, в первом квартале следующего года - 790 тыс. баррелей в день, во втором - 780 тыс. баррелей, в третьем и четвертом кварталах - 770 тыс. баррелей.

Отметим, что в обзоре за март, прогноз ежесуточной добычи в стране на 2019 год составлял 780 тыс. баррелей, на 2020 год - 760 тыс. баррелей. В предыдущем обзоре в третьем квартале прогнозировалась добыча на уровне 780 тыс. баррелей в сутки, в четвертом - 760 тыс. баррелей, в первом и втором кварталах следующего года - 770 тыс. баррелей, в третьем - 750 тыс. баррелей, в четвертом - 730 тыс. баррелей.