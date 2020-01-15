​EIA опубликовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует ежесуточную добычу нефти в Азербайджане в объеме 760 тыс. баррелей этом году и 740 тыс. баррелей в 2021 году.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет EIA, это соответственно на 3,8% и на 6% меньше, чем в 2019 году (790 тыс. баррелей в день).

Согласно отчету, ежесуточная добыча нефти составит 780 тыс. баррелей в первом квартале, 770 тыс. баррелей во втором квартале, 750 тыс. баррелей в третьем квартале и 760 тыс. баррелей в четвертом квартале 2020 года.

В первом квартале 2021 года будет добываться 750 тыс. баррелей нефти в день, а в следующих кварталах – по 740 тыс. баррелей.