ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    • 10 сентября, 2025
    • 09:33
    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оставило без изменений прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане в 2025 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ежемесячного обзора EIA.

    Согласно прогнозу ведомства, в текущем году производство нефти с конденсатом в Азербайджане составит 570 тыс. баррелей в сутки (б/с), что соответствует июньскому прогнозу.

    В том числе в первом квартале фактическая добыча составила 570 тыс. б/с, во втором квартале - 570 тыс. б/с, в третьем квартале и четвертом кварталах добыча прогнозируется на уровне по 560 тыс. б/с (июльский прогноз - по 560 тыс. б/с).

    Как сообщалось, в 2024 году производство жидких углеводородов в стране составило 600 тыс. б/с. В первом квартале оно было на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем кварталах - по 590 тыс. б/с, в четвертом квартале - 600 тыс. б/с.

    нефть добыча нефти прогноз по добыче нефти в Азербайджане EIA
    EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu dəyişməyib
    EIA keeps 2025 oil output forecast for Azerbaijan unchanged

    Последние новости

    10:19

    СМИ: Израильские спецслужбы планировали операцию в Катаре несколько недель

    Другие страны
    10:16

    Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при "Формулы-1"

    Футбол
    10:09
    Фото

    В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    10:07
    Фото

    Магсуд Фарзуллаев: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет зрелищным

    Формула 1
    09:45

    Азербайджан и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности

    Происшествия
    09:41

    Вратарь Украины о ничье с Азербайджаном: Это стыд, это очень-очень плохо

    Футбол
    09:39

    EIA не изменил прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:33

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:27

    Туск созвал министров на экстренное заседание из-за российских БПЛА над Польшей

    Другие страны
    Лента новостей