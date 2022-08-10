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EIA изменило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

EIA изменило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год В 2023 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане прогнозируется в объеме 610 тыс. баррелей.
Энергетика
10 августа 2022 г. 11:21
EIA изменило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

В 2023 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане прогнозируется в объеме 610 тыс. баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в августовском отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США Short-Term Energy Outlook.

Прогноз по добыче нефти на следующий год на 40 тыс. баррелей или на 6,15% меньше, чем предыдущий июльский прогноз. Прогноз на следующий год на 50 тыс. баррелей или на 7,57% меньше, чем прогноз по ежесуточной добыче нефти на этот год.

Ожидается, что в первом квартале 2023 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 620 тыс. баррелей. Это на 40 тыс. баррелей или на 6,06% меньше июльского прогноза и на 80 тыс. баррелей или на 11,43% меньше прогноза по суточной добыче нефти в первом квартале 2022 года.

Ожидается, что и во втором квартале 2023 года суточная добыча нефти в Азербайджане составит 600 тысяч баррелей. Согласно отчету агентства, это на 50 тыс. баррелей или на 7,69% меньше июльского прогноза и на 70 тыс. баррелей или на 10,44% меньше показателей по суточной добыче нефти во втором квартале 2022 года.

Агентство считает, что в третьем квартале 2023 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 600 тыс. баррелей. Эти объемы также на 40 тыс. баррелей или на 6,25% меньше по сравнению с июльским прогнозом и на 30 тыс. баррелей или на 4,76% меньше прогноза по суточной добыче нефти в третьем квартале 2022 года.

В последнем квартале 2023 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 610 тыс. баррелей. Этот показатель на 40 тыс. баррелей или на 6,15% меньше июльского прогноза и на 20 тыс. баррелей или на 3,17% меньше прогноза по суточной добыче нефти в четвертом квартале 2022 года.

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Версия на английском языке EIA changes outlook for oil production in Azerbaijan for next year
Версия на азербайджанском языке EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu dəyişib

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