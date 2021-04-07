EIA изменило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Агентство подсчитало, что в третьем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется на уровне 750 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет Short-Term Energy Outlook – April 2021 Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Прогноз по добыче нефти на этот год изменился по сравнению с предыдущим прогнозом, снизившись на 20 тыс. баррелей или на 2,6%.

Ожидается, что среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале этого года составит 750 тыс. баррелей. Это аналогично прогнозу, сделанному в марте.

Во втором квартале этого года ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 30 тыс. баррелей, или на 3,94% меньше прогноза, представленного в мартовском отчете EIA. Соответственно, этот прогноз на 30 тыс. баррелей или на 4,3% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Агентство подсчитало, что в третьем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей. Это на 40 тыс. баррелей, или на 5,2% меньше, чем в предыдущем прогнозе, и на 60 тыс. баррелей или на 8,95% больше по сравнению с показателями третьего квартала 2020 года.

В последнем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 770 тыс. баррелей. Это на 20 тыс. баррелей или на 2,53% меньше, чем мартовский прогноз, и на 80 тыс. баррелей или на 11,6% превышает показатели по суточной добыче нефти четвертого квартала прошлого года.