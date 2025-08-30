    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Египет подписал соглашения на сумму более $340 млн на разведку нефти и газа

    Энергетика
    • 30 августа, 2025
    • 11:28
    Египет подписал соглашения на сумму более $340 млн на разведку нефти и газа

    Египет подписал четыре соглашения с международными компаниями на сумму более $340 млн на разведку газовых и нефтяных месторождений в Средиземном море и дельте Нила.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство нефти Египта.

    Сообщается, что среди соглашений сделка с Shell на сумму $120 млн и сделка с итальянской компанией Eni на сумму $100 млн.

    нефть   газ   Египет   Shell   ENI   Средиземное море  
    Английская версия Английская версия
    Egypt signs over $340 million in oil and gas exploration deals

    Последние новости

    12:39
    Фото

    Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    12:34

    Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООН

    Другие страны
    12:28

    В Шувеляне открылись новые общественные пляжи

    Туризм
    12:26

    В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давности

    Происшествия
    12:17
    Фото

    Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:13

    Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дня

    Инфраструктура
    12:04

    В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов

    Другие страны
    12:03

    Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье Каспия

    Инфраструктура
    11:28

    Египет подписал соглашения на сумму более $340 млн на разведку нефти и газа

    Энергетика
    Лента новостей