Египет подписал соглашения на сумму более $340 млн на разведку нефти и газа

Египет подписал четыре соглашения с международными компаниями на сумму более $340 млн на разведку газовых и нефтяных месторождений в Средиземном море и дельте Нила.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство нефти Египта.

Сообщается, что среди соглашений сделка с Shell на сумму $120 млн и сделка с итальянской компанией Eni на сумму $100 млн.