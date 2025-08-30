Египет подписал соглашения на сумму более $340 млн на разведку нефти и газа
Энергетика
- 30 августа, 2025
- 11:28
Египет подписал четыре соглашения с международными компаниями на сумму более $340 млн на разведку газовых и нефтяных месторождений в Средиземном море и дельте Нила.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство нефти Египта.
Сообщается, что среди соглашений сделка с Shell на сумму $120 млн и сделка с итальянской компанией Eni на сумму $100 млн.
