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Эди Рама: Азербайджанский газ имеет решающее значение для будущего Европы

Эди Рама: Азербайджанский газ имеет решающее значение для будущего Европы Южный газовый коридор (ЮГК) изменил многие жизни и сделал Европу безопаснее.
Энергетика
1 марта 2024 г. 11:42
Эди Рама: Азербайджанский газ имеет решающее значение для будущего Европы

Южный газовый коридор (ЮГК) играет важную роль в энергобезопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Албании Эди Рама сказал 1 марта на 10-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

По его словам, ЮГК стал мостом интенсивного сотрудничества, сближающим страны, компании и международные финансовые институты.

"Сегодня мы все можем засвидетельствовать, что Южный газовый коридор уже изменил многие жизни и сделал Европу безопаснее. В то время как Европа наращивает поставки СПГ, Южный газовый коридор, несомненно, останется одним из немногих стабильных и конкурентоспособных источников поставляемого в ЕС трубопроводного газа", - сказал Рама.

По словам премьер-министра Албании, азербайджанский газ имеет решающее значение для общего будущего Европы.

Эди Рама также подчеркнул, что Албания стремится и дальше извлекать выгоду из ЮГК, направляя инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии и развитие устойчивой инфраструктуры.

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Версия на английском языке Albanian PM: Azerbaijan’s gas is crucial for Europe’s future
Версия на азербайджанском языке Edi Rama: "Azərbaycan qazı Avropanın gələcəyi üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir"

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