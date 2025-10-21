Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Эдгарс Скуя: У Латвии есть что предложить для развития "зеленых технологий" в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 21 октября, 2025
    • 15:58
    Эдгарс Скуя: У Латвии есть что предложить для развития зеленых технологий в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Латвия готова поделиться своим опытом в сфере "зеленой энергетики" и инноваций с Азербайджаном.

    Об этом сообщил Report посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

    По словам дипломата, Латвия активно развивает сектор возобновляемой энергетики, уделяя особое внимание технологиям и инновационным решениям.

    "У нас есть опыт, которым мы можем делиться и уже делимся. Мы рады видеть, что Азербайджан также делает серьезные шаги в направлении развития "зеленых технологий". У Латвии есть что предложить в этой сфере", - отметил Э. Скуя.

    Посол подчеркнул, что между Азербайджаном и Латвией налажен активный обмен опытом на разных уровнях.

    "Одна частная латвийская компания уже работает в этом направлении, реализуя проекты по освещению с использованием возобновляемых источников энергии и экологичных технологий. Мы также стремимся к тому, чтобы в будущем реализовывались новые двусторонние инициативы", - добавил дипломат.

    Азербайджан Латвия Эдгарс Скуя зеленая энергетика
    Лента новостей