Эдгарс Скуя: У Латвии есть что предложить для развития "зеленых технологий" в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

Латвия готова поделиться своим опытом в сфере "зеленой энергетики" и инноваций с Азербайджаном.

Об этом сообщил Report посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

По словам дипломата, Латвия активно развивает сектор возобновляемой энергетики, уделяя особое внимание технологиям и инновационным решениям.

"У нас есть опыт, которым мы можем делиться и уже делимся. Мы рады видеть, что Азербайджан также делает серьезные шаги в направлении развития "зеленых технологий". У Латвии есть что предложить в этой сфере", - отметил Э. Скуя.

Посол подчеркнул, что между Азербайджаном и Латвией налажен активный обмен опытом на разных уровнях.

"Одна частная латвийская компания уже работает в этом направлении, реализуя проекты по освещению с использованием возобновляемых источников энергии и экологичных технологий. Мы также стремимся к тому, чтобы в будущем реализовывались новые двусторонние инициативы", - добавил дипломат.