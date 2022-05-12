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ЕБРР утвердил кредит на строительство солнечной электростанции "Гарадаг"

ЕБРР утвердил кредит на строительство солнечной электростанции "Гарадаг" Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил долгосрочный кредит в размере 51 млн долларов США на разработку, строительство и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической электростанции установленной мощностью 230 МВт на участк
Энергетика
12 мая 2022 г. 10:23
ЕБРР утвердил кредит на строительство солнечной электростанции Гарадаг

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил долгосрочный кредит в размере 51 млн долларов США на разработку, строительство и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической электростанции установленной мощностью 230 МВт на участке, расположенном в 9 км к северо-западу от поселка Алят на востоке Азербайджана (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг»).

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, общая стоимость проекта составляет 250 млн долларов США. Наряду с ЕБРР проект поддержат ряд других международных финансовых институтов.

Проект будет разработан недавно созданной в Азербайджане специальной целевой структурой, которая будет выступать в качестве заемщика для проектного финансирования. Проект реализуется ПАО Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar).

"Проект добавит 230 МВт мощности солнечной генерации к энергосистеме Азербайджана и обеспечит электроэнергией около 110 000 домов. Это помогло бы заменить электростанции, работающие на природном газе, и помочь в достижении целей по возобновляемым источникам энергии, установленных правительством Азербайджана в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению. Проект также принесет значительные экологические выгоды, оценочная годовая экономия выбросов CO2 составит до 200 000 тонн. Это поможет стране в ее низкоуглеродном переходе, снизив ее нынешнюю высокую зависимость от производства тепловой энергии", - говорится в сообщении.

ЕБРР считает, что воздействие проекта на переходный процесс будет в основном связано с его вкладом в энергетический сектор Азербайджана, в котором в настоящее время доминирует государство, за счет добавления нового частного участника. Ожидается, что этот проект станет первым частным проектом в области солнечной энергетики в стране. Проект также представит стране нового международного спонсора энергетического сектора, что является ключевой вехой в развитии энергетического сектора.

Воздействие проекта на переходный процесс будет также связано с его согласованием с разработанным ЕБРР подходом к переходу к «зеленой» экономике (ПЗЭ), поскольку он позволит производить электроэнергию с использованием солнечной энергии, что поможет стране в ее переходе к низкоуглеродному производство тепловой энергии.

Masdar Azerbaijan Energy Limited Liability Company является компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Азербайджане с целью реализации проекта.

Компания Masdar, базирующаяся в ОАЭ, является региональным лидером и крупным международным игроком в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов.

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Версия на английском языке EBRD approves loan for construction of Garadagh solar power plant
Версия на азербайджанском языке EBRD Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının inşasına krediti təsdiqləyib

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