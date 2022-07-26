ЕБРР перенес сроки одобрения кредита на строительство ветростанции в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) перенес сроки одобрения долгосрочного кредита в размере до 105 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 240 МВт, расположенной в Хызинском и Абшеронско

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) перенес сроки одобрения долгосрочного кредита в размере до 105 млн долларов США для разработки, строительства и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 240 МВт, расположенной в Хызинском и Абшеронском районах, на 21 сентября.

Как передает Report со ссылкой на сообщении банка, утверждение кредита на Совете директоров ЕБРР ожидалось 20 июля.

Общая стоимость проекта составляет 300 млн долларов США.

Заемщиком кредита выступит компания с ограниченной ответственностью ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy, созданная в Азербайджане ACWA Power, которая является спонсором проекта.

ЕБРР отмечает, что проект добавит в энергосистему Азербайджана 240 МВт ветряных мощностей: "Это помогло бы заменить электростанции, работающие на природном газе, и помочь в достижении целей по возобновляемым источникам энергии, установленных правительством Азербайджана в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению. Проект также принесет значительные экологические выгоды, оценочная годовая экономия выбросов CO2 составит до 400 000 тонн. Это поможет стране в ее низкоуглеродном переходе, снизив ее нынешнюю высокую зависимость от производства тепловой энергии".

Ожидается, что воздействие проекта на переходный процесс будет в основном связано с его вкладом в энергетический сектор Азербайджана, в котором в настоящее время доминирует государство, за счет добавления нового частного участника. Таким образом, этот проект станет первым частным проектом в области ветроэнергетики в стране. Проект также представит стране нового международного спонсора энергетического сектора, что станет важной вехой в развитии энергетического сектора.

Воздействие проекта на переходный процесс будет также связано с его согласованием с разработанным ЕБРР подходом к переходу к «зеленой» экономике (ПЗЭ), поскольку он позволит производить электроэнергию с использованием энергии ветра, что поможет стране в переходе к низкоуглеродному производству тепловой энергии.

Отметим, что ACWA Power — международный разработчик проектов по производству электроэнергии и опресненной воды.