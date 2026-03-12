ЕАБР озвучил данные об инвестиционных потоках между Азербайджаном и Турцией

По состоянию на конец шести месяцев 2025 года совокупный объем азербайджанских капиталовложений в экономику Турции достиг 13,1 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил старший аналитик Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Омаров Айдос на презентации доклада на тему "Инвестиционная динамика Евразийского региона - итоги и тренды".

Согласно его информации, встречный поток инвестиций - из Турции в Азербайджан - оценивается в 3,1 млрд долларов.

"Наиболее масштабным азербайджанским проектом в Турции является возведение нефтеперерабатывающего завода STAR Refinery Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) с общим объемом вложений порядка 7 млрд долларов. Со стороны Турции крупнейшим инвестиционным проектом выступает участие турецкой компании TPAO в разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Размер этих инвестиций составляет 2,85 млрд долларов", - отметил А. Омаров.

Напомним, что предприятие STAR Refinery было запущено в 2018 году и ориентировано на переработку нефтяных сортов Azeri Light, Kerkuk и Urals. Завод обеспечивает сырьевую базу для нефтехимического комплекса Petkim и открывает для SOCAR возможности выхода на средиземноморский рынок с собственным дизельным топливом, авиационным керосином, а также продукцией для химической отрасли. Мощности предприятия покрывают 18% потребностей Турции в нефтепродуктах.

Шельфовое газоконденсатное месторождение "Шахдениз" находится в юго-западной части Каспийского моря, приблизительно в 70 км к юго-востоку от столицы Азербайджана. Соглашение о его освоении было заключено в Баку 4 июня 1996 года. Структура долевого участия в проекте "Шахдениз" выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99%), "Лукойл" (19,99%), TPAO (19%), Южный газовый коридор (16,02%), NIKO (10%), MVM (5%).

С момента ввода в эксплуатацию до 1 февраля 2026 года на месторождении "Шахдениз" добыто 267 млрд кубометров природного газа и 52,7 млн тонн конденсата. Этот объем также включает 87 млрд кубометров газа, добытых в рамках этапа "Шахдениз-2".

В настоящее время месторождение функционирует на пиковом уровне добычи. В 2028 году ожидается начало добычи газа в рамках новой фазы разработки "Шахдениз".