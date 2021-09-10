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Посол США: Азербайджан занимает передовые позиции в области энергобезопасности

Посол США: Азербайджан занимает передовые позиции в области энергобезопасности На протяжении многих лет Азербайджан вместе с коммерческими и стратегическими партнерами построил устойчивую энергетическую инфраструктуру
Энергетика
10 сентября 2021 г. 10:57
Посол США: Азербайджан занимает передовые позиции в области энергобезопасности
Эрл Литценбергер

На протяжении многих лет Азербайджан вместе с коммерческими и стратегическими партнерами построил устойчивую энергетическую инфраструктуру.

Как передает Report, об этом посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал во время выступления в Университете ADA в рамках симпозиума по региональной энергетической безопасности.

Посол поздравил SOCAR и BP с завершением строительства Южного газотранспортного коридора (ЮГК), отметив, что проект будет "поддерживать энергетическую безопасность Европы на последующие десятилетия".

"Южный газовый коридор ставит Азербайджан и SOCAR на передовые позиции в области энергетической безопасности для многих наших союзников и партнеров", - подчеркнул Литценбергер.

Посол выразил заинтересованность Штатов в оказании поддержки ЮГК и Азербайджану в области энергопоставок в Европу и за ее пределы.

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