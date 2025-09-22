Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Джузеппе Мусико: Азербайджан должен включить циклическую экономику в свою стратегию

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 18:19
    Джузеппе Мусико: Азербайджан должен включить циклическую экономику в свою стратегию

    Азербайджан должен включить циклическую экономику в свою стратегию.

    Как сообщает Report, об этом сказал руководитель отдела по развитию бизнеса компании Emirates Waste to Energy из ОАЭ Джузеппе Мусико на 1-м Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF-2025) в Баку.

    По его словам, страны, показывающие быстрый экономический рост, не могут продолжать развиваться без применения циклической модели: "Циклическая экономика предполагает управление отходами, и их превращение в ресурс, что очень важно. Этот ресурс можно использовать не только для производства электроэнергии, но и для пара, водорода, восстановления обычных и драгоценных металлов".

    Мусико отметил, что в Европе, Японии, Африке и на Ближнем Востоке есть успешные примеры производства энергии из отходов: "Мы построили первый завод по производству энергии из отходов в эмирате Шарджа в ОАЭ, который перенаправляет 300 тыс. тонн отходов в год с полигона и производит 30 мегаватт электроэнергии".

    Он добавил, что у Азербайджана уже есть опыт в этой области: "Комплекс по управлению отходами в Балаханы является хорошим примером. Эта модель может быть воспроизведена в других регионах и дополнительно оптимизирована. Азербайджан производит более 3 млн тонн отходов в год, которыми необходимо целесообразно управлять".

