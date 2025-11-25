Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Джованни Кристофоли: Миру нужны углеводороды еще на десятилетия и Каспий способен занять ключевую роль

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 11:52
    Каспийский регион должен стать мировым энергетическим хабом для более широкого региона на десятилетия вперед.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли в ходе Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

    "Это долгосрочное видение и миссия. Почему я так говорю? Реальность такова, что миру нужны углеводороды. BP недавно опубликовала Energy Outlook. Если посмотреть на текущую траекторию глобального спроса, то к 2050 году миру потребуется примерно на 10% больше энергии, чем сегодня, и около половины этого объема будет приходиться на нефть и газ. Даже в сценарии, где повышение температуры ограничивается двумя градусами, спрос на энергию сохранится на уровне двух третей от сегодняшнего, и треть его все равно обеспечат нефть и газ. Это факт: миру нужны углеводороды еще на десятилетия вперед", - отметил Дж.Кристофоли.

    Он подчеркнул, что именно поэтому регион должен развиваться и оставаться энергетическим хабом для широкого пространства между Европой и Азией.

    "Посмотрите на текущую инфраструктуру: у нас есть сеть трубопроводов, которые доставляют ресурсы Каспия на один из крупнейших рынков мира - в Европу. Недавно я был в Брюсселе по вопросам адвокации в интересах нашей отрасли, и там прямо признают: Европе необходим газ на долгие годы. Это понимание становится все более четким. У нас потрясающая инфраструктура, обеспечивающая стабильные поставки", - заявил он.

    Дж.Кристофоли отметил, что важнейшие преимущества Каспия - это не только инфраструктура, но и люди.

    "Квалифицированные кадры, их компетенции, сотрудничество с университетами - фундаментальные факторы, которые дают региону огромный потенциал стать крупным энергетическим хабом", - сказал он.

    Кроме того, он подчеркнул роль партнерств в цепочках поставок и интерес к новым форматам сотрудничества.

    "Мы наблюдаем стремление работать с поставщиками по-новому, создавать альянсы. И важный момент - желание внедрять новые технологии. Люди, инфраструктура, дружественная цепочка поставок, поддержка правительства и долгосрочная потребность в энергии - это те основы, которые формируют видение будущего Каспия как энергетического центра на десятилетия вперед", - резюмировал региональный директор BP.

    Giovanni Cristofoli: World needs hydrocarbons for decades to come

