Джованни Кристофоли: Миру нужны углеводороды еще на десятилетия и Каспий способен занять ключевую роль

Каспийский регион должен стать мировым энергетическим хабом для более широкого региона на десятилетия вперед.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли в ходе Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

"Это долгосрочное видение и миссия. Почему я так говорю? Реальность такова, что миру нужны углеводороды. BP недавно опубликовала Energy Outlook. Если посмотреть на текущую траекторию глобального спроса, то к 2050 году миру потребуется примерно на 10% больше энергии, чем сегодня, и около половины этого объема будет приходиться на нефть и газ. Даже в сценарии, где повышение температуры ограничивается двумя градусами, спрос на энергию сохранится на уровне двух третей от сегодняшнего, и треть его все равно обеспечат нефть и газ. Это факт: миру нужны углеводороды еще на десятилетия вперед", - отметил Дж.Кристофоли.

Он подчеркнул, что именно поэтому регион должен развиваться и оставаться энергетическим хабом для широкого пространства между Европой и Азией.

"Посмотрите на текущую инфраструктуру: у нас есть сеть трубопроводов, которые доставляют ресурсы Каспия на один из крупнейших рынков мира - в Европу. Недавно я был в Брюсселе по вопросам адвокации в интересах нашей отрасли, и там прямо признают: Европе необходим газ на долгие годы. Это понимание становится все более четким. У нас потрясающая инфраструктура, обеспечивающая стабильные поставки", - заявил он.

Дж.Кристофоли отметил, что важнейшие преимущества Каспия - это не только инфраструктура, но и люди.

"Квалифицированные кадры, их компетенции, сотрудничество с университетами - фундаментальные факторы, которые дают региону огромный потенциал стать крупным энергетическим хабом", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул роль партнерств в цепочках поставок и интерес к новым форматам сотрудничества.

"Мы наблюдаем стремление работать с поставщиками по-новому, создавать альянсы. И важный момент - желание внедрять новые технологии. Люди, инфраструктура, дружественная цепочка поставок, поддержка правительства и долгосрочная потребность в энергии - это те основы, которые формируют видение будущего Каспия как энергетического центра на десятилетия вперед", - резюмировал региональный директор BP.