    Джавид Абдуллаев: Билясуварская СЭС обеспечит 4-5% энергопотребностей страны

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 14:42
    Билясуварская солнечная электростанция (СЭС) обеспечит 4-5% энергетических потребностей Азербайджана.

    Как сообщает корреспондент Report из Билясуварского района, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на церемонии установки первой панели на Билясуварской СЭС.

    По его словам, Билясуварская СЭС будет введена в эксплуатацию в первой половине следующего года, и с конца 2026 года будет передавать электроэнергию в сеть на полную мощность: "То есть к концу следующего года Билясуварская СЭС будет полностью подключена к сети. Эта солнечная электростанция обеспечит 4-5% потребностей Азербайджана в электроэнергии".

    Он отметил, что эта СЭС окажет положительное влияние как на экономическую, так и на социальную сферу Билясуварского района: "Это будет иметь важное значение для обеспечения занятости в регионе и районе".

    Напомним, что в целях расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане и создания "зоны зеленой энергии" между государством Азербайджан и компанией Masdar был подписан контракт на строительство СЭС в Билясуваре мощностью 445 мегаватт. 4 июня 2024 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Султана Ахмеда Аль Джабира был заложен фундамент проекта.

    ВИЭ Билясуварская СЭС зеленая энергия
    Cavid Abdullayev: "Biləsuvar GES Azərbaycanın enerjiyə tələbatının 4-5 %-ni təmin edəcək"
    Bilasuvar solar power plant to meet up to 5% of Azerbaijan's energy demand

