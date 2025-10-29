Джавид Абдуллаев: Азербайджан сталкивается с проблемами в реализации потенциала ВИЭ

Азербайджан сталкивается с трудностями в реализации экономического потенциала в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.

Он отметил, что на развитие проектов влияют разные факторы - технический и экономический потенциал, инвестиции и технические условия. По его словам, хотя технические возможности страны в этой сфере велики, реализовать удается лишь около 20% экономического потенциала.

"К примеру, на территории, где планируется реализация какого-либо проекта в области возобновляемой энергетики, может уже существовать другой проект. В морских зонах также могут быть различные ограничения. В этом направлении ведется активная работа с компанией SOCAR Green", - сказал Абдуллаев.

Он добавил, что по расчетам, к концу 2027 года в энергосистему Азербайджана планируется передать 2 гигаватта электроэнергии из возобновляемых источников.