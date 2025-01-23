Джавид Абдуллаев: Азербайджан рассматривает несколько сценариев экспорта водорода в Европу

Чтобы получить более подробную информацию о шагах Азербайджана в сфере зеленой энергии, сотрудничестве с международными компаниями, проведении первого аукциона и предстоящих перспективах, мы побеседовали с директором Государственного агентства по возобнов

В последние годы изменение климата стало одной из самых серьезных проблем глобального масштаба. Эта проблема оказывает большое влияние не только на экосистемы, но и на экономику, энергетический сектор и устойчивость обществ. Многие страны мира выдвигают различные инициативы для предотвращения этой угрозы и ускорения перехода к зеленой энергии. В данном процессе важную роль играют международное сотрудничество и инновационные решения.

Азербайджан, в соответствии с глобальными вызовами, также определил развитие зеленой энергии как приоритетное направление. Страна не только повышает устойчивость в энергетическом секторе, но и реализует масштабные проекты для внесения вклада в глобальные усилия. Объявление 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", а также проведение в прошлом году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) являются наглядным тому подтверждением.

Чтобы получить более подробную информацию о шагах Азербайджана в сфере зеленой энергии, сотрудничестве с международными компаниями, проведении первого аукциона и предстоящих перспективах, мы побеседовали с директором Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавидом Абдуллаевым. Представляем читателям его интервью Report.

- Какими важными событиями в сфере возобновляемой энергетики запомнился 2024 год в Азербайджане?

- 2024 год стал особенно значимым для Азербайджана. Объявление президентом страны прошлого года "Годом солидарности во имя зеленого мира" еще больше повысило его значимость к контексте зеленого развития. Также в прошлом году Азербайджан принял COP29, что укрепило позицию нашей страны в мировой климатической повестке.

Что касается важных проектов, реализованных в 2024 году, главным приоритетом было строительство промышленных энергетических станций. До 2027 года планируется ввести в эксплуатацию 8 станций общей мощностью около 2 ГВт. Среди них преобладают солнечные и ветровые.

Одним из наиболее заметных проектов этого года стала установка первых ветровых турбин. Уже завершено строительство 3 ветровых турбин, к концу года планируется полный ввод в эксплуатацию промышленного ветропарка мощностью 240 МВт. Кроме того, заложен фундамент двух солнечных и одной ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт, работы в данном направлении активно продолжаются.

В рамках сотрудничества с компанией BP завершен этап анализа солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг", которая будет построена в Джебраиле, а церемония закладки фундамента станции прошла в рамках COP29.

Китайская компания Universal International Holdings Limited выиграла первый аукцион на строительство СЭС мощностью 100 МВт в Гобустане. Работы по реализации данного проекта уже начались.

Еще один примечательный проект - плавучая СЭС на озере Бёюк-Шор. Станция сейчас находится в тестовой фазе, полученные результаты обещают большие перспективы для расширения подобных проектов в будущем.

Решен вопрос выделения земельных участков для возобновляемых источников энергии. Например, территории в Джебраильском и Физулинском районах объявлены зоной возобновляемых источников энергии для строительства новых станций.

Укрепление сети также было в центре внимания. В результате анализа, проведенного с участием международных консультантов - американской Tetra Tech, турецкой EPRA и итальянской CESI, выяснилось, что к сети может быть подключено около 2 ГВт возобновляемой энергии. Наши планы по усилению сети и новым инфраструктурным проектам уже уточнены.

Таким образом, 2024 год запомнился как год больших достижений в области возобновляемой энергии, в котором страна стала ближе к цели достижения 30% доли зеленой энергии в общем производстве к 2030 году (планируется к 2027 году).

- В целом, какой объем произведенной зеленой энергии можно будет подключить к общей электросети страны к концу этого года?

- К концу 2025 года планируется подключение к общей электросети ветряной электростанции мощностью 240 МВт, строящейся саудовской компанией Acwa Power. С полным вводом в эксплуатацию этого проекта доля зеленой энергии в нашей стране значительно увеличится.

С 2026 года будут подключены к сети также СЭС, строящиеся компанией Masdar из ОАЭ. Кроме того, продолжаются работы по вводу в эксплуатацию еще одной СЭС в Карабахском регионе посредством аукционов.

Также наблюдается значительный прогресс в проекте компании BP в Джебраиле. Интенсивно ведется строительство подстанции на проектной территории, решаются вопросы, связанные с дорожной и другой инфраструктурой. Процесс разминирования территории уже полностью завершен, что позволяет ускорить строительные работы.

Реализация всех этих проектов увеличит потенциал зеленой энергии страны и позволит достичь значительных результатов с точки зрения интеграции возобновляемых источников энергии в сеть.

- В прошлом году в Азербайджане был проведен первый аукцион по возобновляемым источникам энергии. Были ли какие-либо новшества в данной сфере после этого аукциона?

- Конечно, после аукциона работы по проекту активно продолжаются. В настоящее время компания-победитель проводит геотехнические и геологические исследования, начала подготовительные работы на участке. Параллельно ведется работа над решением институциональных и правовых вопросов. Мы планируем вскоре перейти к этапу подписания контрактов по проекту и объявить результаты общественности.

- Планируется ли проведение очередного подобного аукциона? Если да, то когда?

- Согласно законодательству Азербайджана, строительство электростанций осуществляется по двум направлениям: через аукционы и по механизму прямого привлечения для стратегически важных проектов. Первый аукцион стал для нас очень полезным опытом. В настоящее время проводится широкий анализ информации и результатов данного процесса.

Аукцион является очень перспективным инструментом, однако проведение подобных мероприятий зависит от ряда факторов, в том числе от существующих возможностей электросети. В настоящее время анализируется мощность сети и соответствие ресурсов. Решение о будущих аукционах будет принято с учетом этих факторов.

- Какие работы в сфере зеленой энергии планируется осуществить в 2025 году?

- Наши планы на этот год весьма масштабны. На первом этапе мы смогли систематически решить и перейти к исполнению большинства поставленных задач. Теперь мы сосредоточили внимание на реализации полного потенциала возобновляемых энергетических ресурсов Азербайджана и особенно на экспортных проектах.

На данном этапе одной из наших главных целей является развитие работ по кабельному проекту в направлении Европы, укреплению связей с Центральной Азией и экспорту энергии в Турцию через Нахчыван. Особенно важно отметить, что во время COP29 были выдвинуты инициативы по созданию интерконнекторов. В настоящее время завершается анализ этих проектов, и на основе полученных результатов планируется предпринять определенные шаги.

Также мы планируем применить успешный опыт создания зон зеленой энергии на освобожденных территориях в Нахчыванской АР. Для этого привлечена международная консалтинговая компания, работы интенсивно продолжаются.

Другим важным направлением в списке планов на 2025 год является водородная энергетика. В конце прошлого года был представлен "Национальный стратегический обзор по водороду" высокого уровня, это первый подобный документ в Азербайджане, планируется предпринять конкретные шаги в данном направлении. Кроме того, ведутся работы по завершению и утверждению национального плана действий в секторе электромобилей.

Есть прогресс также относительно других видов возобновляемых источников энергии, особенно в сфере биоэнергетики и геотермальной энергии. Анализ по этим областям уже завершен и представлен соответствующим структурам. Продолжаются работы по более глубокому изучению возможностей использования геотермальной энергии.

Кроме того, в 2025 году особое внимание будет уделено проектам морской ветроэнергетики. Первичные измерения уже проведены, но планируется начать более масштабные исследования и привлечь инвесторов к данному процессу. Данные проекты внесут большой вклад в производство зеленой энергии и создадут новые возможности в энергетическом секторе Азербайджана. Безусловно, проводимые в данной сфере работы достаточно сложны, и могут возникнуть непредвиденные трудности. Однако поэтапно предпринимаются шаги для решения этих трудностей. Наши планы динамичны и регулярно обновляются в соответствии с новыми требованиями. Мы прилагаем все усилия для достижения поставленных целей.

- Какова будет доля зеленой энергии в общем производстве энергии Азербайджана в этом году?

- Могу с уверенностью сказать, что в 2026-2027 годах Азербайджан уже превысит целевой уровень в 30%. В прошлом году была введена в эксплуатацию СЭС, которая будет производить более полумиллиарда кВт/ч электроэнергии. А ветряная электростанция, которая будет введена в эксплуатацию в этом году, позволит производить около 1 млрд кВт/ч электроэнергии. Конечно, ожидается рост и традиционного производства электроэнергии, так как спрос растет по разным сценариям.

- Какие новшества ожидаются в законодательной сфере?

- Одной из главных причин успешного продвижения проектов является правильное формирование законодательной базы, и этот процесс уже завершен. Проекты, подписанные в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане, не имеют правового статуса, также как нефтегазовые контракты (PSA), они основаны на азербайджанском законодательстве и выполняются в рамках подписанных договоров.

При этом необходим ряд новых инициатив. Например, на повестке дня стоит внедрение систем хранения энергии в сеть, что может потребовать определенных уточнений в законодательстве. Также по мере появления новых проектов может возникнуть необходимость в дополнительных законодательных инициативах для их реализации, поэтому в данном контексте работу юристов нельзя считать полностью завершенной, то есть прогресс в законодательной сфере будет динамично продолжаться.

- Планируется ли в этом году увеличить количество зон производства зеленой энергии?

- Это непрерывный процесс. Специальный отдел Госагентства по возобновляемым источникам энергии работает в данном направлении. Существует специальная информационная система по возобновляемым источникам энергии, и потенциальные территории включаются в данную систему. Перспективные территории, возможности их использования постоянно изучаются и обновляются в системе. В настоящее время во избежание задержек в исполнении подписанных договоров основное внимание сосредоточено на развитии уже определенных и объявленных территорий, привлечение инвесторов.

- Какие новшества ожидаются в данной сфере в Карабахе и Восточном Зангезуре?

- Измерительные работы уже ведутся на территории Лачынского района. К концу этого года планируется получить данные "bankable" (принимаемые банком к учету) для банков и инвесторов. Предварительные результаты показывают, что регион имеет большой потенциал.

В рамках Бакинской климатической конференции СОР29 было подписано соглашение о запуске новых проектов в Кельбаджарском районе. В конце марта или начале апреля 2025 года там начнутся измерения энергии ветра. Данные измерения будут проводить инвесторы, поскольку к ветряным электростанциям существует серьезный интерес.

Есть также новшества относительно проекта BP в Джебраиле. Территория для еще одной новой станции в Джебраиле уже определена, а работы в Физулинском районе начнутся в ближайшее время. Проект будет реализован в поселке Горадиз. В настоящее время параллельно с подготовкой территории ведется работа по принятию решений относительно выбора производителей.

- На какой стадии находится работа над проектом подводного электрического кабеля Black Sea Cable?

- Проект, в котором участвует Азербайджан, является инициативой, предусматривающей масштабное производство и экспорт зеленой энергии через Каспийское море и Черное море в Европу. Black Sea Cable лишь часть крупного проекта, над которым работает Азербайджан, он охватывает Румынию и Грузию. Сам проект намного шире и предусматривает поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу.

Касательно Black Sea Cable, за прошедший год достигнут значительный прогресс. Создано совместное предприятие. Первым управляющим этого совместного предприятия на основе ротации стал Азербайджан, и руководство уже назначено. В настоящее время продолжается процесс оформления учредительных документов предприятия, ожидается, что предприятие приступит к работе в ближайшие дни.

В то же время техническая и аналитическая работа по проекту продолжается быстрыми темпами. Итальянская компания CESI работает над технико-экономическим обоснованием (ТЭО), документ будет готов в ближайшее время. После завершения ТЭО стороны смогут перейти к следующему этапу и добиться значительного прогресса по проекту интерконнектора.

- Какой объем электроэнергии будет экспортироваться из Азербайджана в рамках этого проекта?

- Было бы неправильно преждевременно называть конкретные цифры. Мы ждем результаты анализа компании CESI, так как они основаны на моделях рыночного баланса. Под зеленой энергией подразумевается не только электроэнергия, но и производство и экспорт водорода.

Существует несколько сценариев экспорта водорода. Например, произведенный в Азербайджане водород может экспортироваться через Южный газовый коридор. В качестве альтернативы может быть построен новый трубопровод. Зеленая энергия может экспортироваться в Европу, а электролизеры могут быть установлены в районах, близких к потребителю. Кроме того, могут производиться и экспортироваться в Европу производные продукты водорода.

Спрос на зеленую энергию на рынке в Европе быстро растет. Компания CESI изучает этот спрос, распределение производства, пропускную способность проходящего по дну Каспийского моря трубопровода, распределение мощностей между странами и направление энергетических потоков. По результатам анализа будут представлены конкретные цифры и предложения по этим вопросам. Поэтому в настоящее время нельзя говорить о точных объемах.

- Ожидается ли присоединение новых участников и стран к проекту Black Sea Cable?

- Проект открыт для всех заинтересованных сторон. Многие страны и компании проявляют большой интерес к участию в нем, однако присоединение новых сторон к такому масштабному проекту требует серьезного анализа и экономического обоснования. В этом вопросе решения также будут приниматься на основе окончательного анализа и рекомендаций компании CESI.