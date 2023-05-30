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Джавид Абдуллаев: Азербайджан имеет более 290 ГВ потенциала возобновляемых источников энергии 

Джавид Абдуллаев: Азербайджан имеет более 290 ГВ потенциала возобновляемых источников энергии  Азербайджан имеет подтвержденный потенциал ветровой энергии 157 ГВ на Каспийском море и 135 ГВ на суше, в общей сложности более 290 ГВ на возобновляемых источниках энергии.
Энергетика
30 мая 2023 г. 18:10
Джавид Абдуллаев: Азербайджан имеет более 290 ГВ потенциала возобновляемых источников энергии 

Азербайджан имеет подтвержденный потенциал ветровой энергии 157 ГВ на Каспийском море и 135 ГВ на суше, а в общей сложности более 290 ГВ на возобновляемых источниках энергии.

Как передает Report, об этом сообщил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время ведутся интенсивные исследования в области доступности технического потенциала на море: “На суше имеется около 27 ГВ доступного потенциала. Как известно, в Азербайджане уже подписаны соглашения по нескольким проектам. В основном это солнечная и ветровая энергия. Наша компания ”ACWA POWER" построит ветряную электростанцию мощностью 240 МВт на территории Хызинского и Абшеронского районов.

Мы уже подписали контракт с компанией ”Masdar" по проекту солнечной электростанции мощностью 230 МВт. Хочу особо подчеркнуть, что мы с компанией ”Masdar" уже достигли стадии проектного финансирования. Не только наши переговоры с компанией завершились успешно, но и международные финансовые институты также поддерживают проект, и такие авторитетные международные организации, как ADB, EBRD, GIP, приняли решения о финансировании этого проекта".

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Версия на азербайджанском языке Cavid Abdullayev: "Azərbaycanın 290 QV-dan çox bərpaolunan enerji potensialı var"

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