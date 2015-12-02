​Джамиль Меликов: Азербайджан намерен шаг за шагом осваивать ветряную электроэнергию

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Проект ветропарка мощностью 200 МВт в Азербайджане - один из нескольких проектов строительства ветряных электростанций, которые страна намерена реализовать в ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов в интервью изданию "SeeNews.Renewables".

"Проект мощностью 200 МВт на самом деле один из нескольких проектов строительства ветряных электростанций, которые мы хотим реализовать в ближайшие годы", - отметил Д.Меликов.

По его словам, исследования по этому вопросу начнутся в следующем году.

Заместитель руководителя отметил, что госагентство намерено освоить ветряную электроэнергию постепенно, шаг за шагом.

Доля государства в этом проекте, как ожидается, составит 10-15%, но вклад может варьироваться в зависимости от того, насколько инвесторы будут активны.

"На данный момент мы ведем переговоры с инвесторами из Германии, Китая и некоторыми ближайшими арабскими странами", - подчеркнул Д.Меликов.

Он также отметил, что некоторые вероятные инвесторы уже выразили желание увидеть ветрогенераторы на берегу столицы Азербайджана Баку.

Д.Маликов заявил, что уникальность проекта ветряного парка 200 МВт в том, что обычно технологии, используемые для строительства наземных ветряных электростанций, будут теперь использоваться и для морского ветряного объекта.

"Это позволит нам значительно сократить расходы и сроки строительства. Мы рассчитываем, что проект может быть реализован в течении трех лет", - отметил он.

Проект оценивается в пределах 415 млн. долларов США. Срок его окупаемости - около 10 лет. На данный момент в Азербайджане вырабатывается около 7200 МВт электроэнергии.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

"Долгосрочные метеорологические данные показывают, что годовая скорость, как правило, северного ветра на Абшеронском полуострове в Азербайджане очень высока с учетом повышения эффекта от прикаспийских гор и Каспийского моря. Таким образом, потенциал энергии ветра действительно перспективен. Мы считаем, что потенциал ветроэнергетических установок в море может быть около 2000 МВт в будущем", - считает Д.Маликов.