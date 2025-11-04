Джаббаров: Полномасштабная разработка "Абшерона" положительно скажется на экономике страны в 2029 году

В Азербайджане в 2026 году прогнозируется добыча нефти в объеме 27,6 млн тонн, а товарного газа - 38 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что полномасштабная разработка месторождения "Абшерон" в 2029 году приведет к росту добычи и положительно скажется на экономике страны.

"В 2029 году в результате полномасштабной разработки месторождения "Абшерон" ожидается рост добычи как нефти, так и газа, что окажет положительное влияние на ВВП по этому сектору в указанном году. В целом же по нефтегазовому сектору прогнозируется снижение доли в ВВП на 2,4% в 2026 году и в среднем на 0,6% в 2026-2029 годах", - сказал он.

Напомним, что месторождение "Абшерон", расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку, эксплуатируется операционной компанией "JOCAP - Absheron Petroleum". Первый газ с месторождения был получен в начале июля 2023 года.