Два села Балакенского района временно останутся без света
Энергетика
- 08 сентября, 2025
- 10:06
В Балакенском районе временно ограничат подачу электроэнергии
Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", в связи с ремонтными работами на инфраструктуре 8-10 сентября с 10:00 до 18:00 в селах Катех и Пуштатала ожидаются перебои с подачей электроэнергии.
После завершения работ энергоснабжение этих сел будет обеспечено на более качественном уровне.
