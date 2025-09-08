Два села Балакенского района временно останутся без света

В Балакенском районе временно ограничат подачу электроэнергии

Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", в связи с ремонтными работами на инфраструктуре 8-10 сентября с 10:00 до 18:00 в селах Катех и Пуштатала ожидаются перебои с подачей электроэнергии.

После завершения работ энергоснабжение этих сел будет обеспечено на более качественном уровне.