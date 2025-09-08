российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Два села Балакенского района временно останутся без света

    Энергетика
    • 08 сентября, 2025
    • 10:06
    Два села Балакенского района временно останутся без света

    В Балакенском районе временно ограничат подачу электроэнергии

    Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", в связи с ремонтными работами на инфраструктуре 8-10 сентября с 10:00 до 18:00 в селах Катех и Пуштатала ожидаются перебои с подачей электроэнергии.

    После завершения работ энергоснабжение этих сел будет обеспечено на более качественном уровне.

