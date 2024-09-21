Дружба, семья, нефть: SOCAR представляет новый фильм о буднях нефтяников

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В новом фильме, снятом по заказу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), рассказывается о жизни четырех друзей-нефтяников на легендарном месторождении "Нефтяные Камни".

Как сообщает Report, фильм погружает зрителя в атмосферу "Нефтяных Камней" - уникального нефтяного города на сваях в Каспийском море.

Главные герои - четверо друзей. Их объединяет не только профессия, но и крепкая дружба, закаленная в суровых условиях работы на море.

Основная цель фильма - показать не только трудовые будни нефтяников, но и продемонстрировать один из ключевых принципов Госнефтекомпании - "единая семья SOCAR". Создатели ленты подчеркивают, что дружба и семейная атмосфера на рабочем месте являются основой любой истории успеха.

Этот фильм - не просто рассказ о работе в нефтяной отрасли. Это история о людях, которые, несмотря на тяжелые условия труда, находят в своей работе призвание и создают крепкие человеческие связи, делающие их не просто коллегами, а настоящей семьей.

Авторы также провели параллели с классикой азербайджанского кинематографа - фильмом "Бахтияр". Некоторые сюжетные линии и даже музыкальные номера из старой ленты были творчески переосмыслены и адаптированы к современным реалиям нефтяной индустрии.

Главные роли, сыгравшие сами себя, работающие на "Нефтяных Камнях" Заур Исмаилов (оператор по добыче нефти и газа), Джошгун Тасилов (сменный мастер), Эльвин Дадашов (энергетик) и Мазахир Зейналов (инженер). Они рассказывают о своей жизни, повседневной работе, дружеских отношениях.

"Нефтяные Камни" - уникальный промышленный комплекс в Каспийском море, основанный в 1949 году. Это первая в мире морская нефтяная платформа. За более чем 70-летнюю историю здесь добыто свыше 170 млн тонн нефти и 15 млрд кубометров газа. И по сей день нефтегазодобыча на "Нефтяных Камнях" продолжаются.