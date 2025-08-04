Дорин Жунгиету: Молдова приглашает Азербайджан в качестве поставщика газа - ЭКСКЛЮЗИВ

111

В рамках стратегии диверсификации источников поставок газа Молдова заинтересована в привлечении азербайджанских компаний в качестве потенциальных поставщиков.

Об этом сообщил Report министр энергетики страны Дорин Жунгиету.

“У государственной компании Energocom есть утвержденная на корпоративном уровне стратегия закупок газа на предстоящий осенне-зимний сезон. Ее главный принцип — диверсификация источников. Мы были бы рады видеть среди поставщиков азербайджанские компании. Но наша рекомендация - внимательно следить за тендерными процедурами, организуемыми Energocom, и подавать заявки либо начинать прямые переговоры”, - отметил министр.

Комментируя ситуацию вокруг компании “Молдовагаз” - дочерней структуры российского “Газпрома”, Д. Жунгиету напомнил, что с 2022 года она преимущественно закупала газ у Energocom, после того как “Газпром” в одностороннем порядке сократил объемы поставок в Молдову.

“Поскольку 50% акций “Молдовагаз” принадлежат “Газпрому”, находящемуся под международными санкциями, компания не имела возможности закупать газ на международных рынках. Более того, мажоритарный акционер не обеспечил соблюдение молдавского законодательства, транспонирующего Третий энергетический пакет ЕС, и не разделил деятельность по поставке и распределению в установленные сроки. В связи с этим “Молдовагаз” лишается лицензии на поставку газа, но продолжит деятельность в сфере распределения”, - пояснил министр.

Отметим, что Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE) сегодня утвердил решение об отзыве лицензии у “Молдовагаз” на осуществление поставок природного газа. С 1 сентября функции поставщика официально перейдут к государственной компании Energocom.

ANRE сообщил, что до этой даты будет определен поставщик природного газа для Приднестровья.