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Dongfang Electronics Corporation поддержит создание "умных электрических сетей" в Азербайджане

Dongfang Electronics Corporation поддержит создание "умных электрических сетей" в Азербайджане Китайская компания Dongfang Electronics Corporation готова поделиться опытом и поддержать реконструкцию "умных электрических сетей" Азербайджана, а также развитие в сфере зеленой энергетики.
Энергетика
16 января 2025 г. 17:36
Dongfang Electronics Corporation поддержит создание умных электрических сетей в Азербайджане

Китайская компания Dongfang Electronics Corporation готова поделиться опытом и поддержать реконструкцию "умных электрических сетей" Азербайджана, а также развитие в сфере зеленой энергетики.

Как сообщает сотрудник Report из Карабаха, об этом журналистам заявил заместитель генерального директора компании Шитан Цао.

Он отметил, что в климатической конференции COP29, проходившей в Баку в ноябре 2024 года, принимала участие крупная делегация китайской компании, которая провела ряд встреч с руководством ОАО "Азеришыг":

"В декабре 2024 года делегация ОАО "Азеришыг" совершила ответный визит в Китай. Эти взаимные визиты создали прочную основу для будущего сотрудничества".

Шитан Цао также подчеркнул, что в настоящее время компания сотрудничает с "Азеришыг" в области SCADA-систем, строительства "умной электросети" Карабахского региона и развития зеленой энергетики. Он отметил, что Dongfang Electronics Corporation является всемирно признанной китайской энергетической компанией и работает более чем в 50 странах мира.

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Версия на азербайджанском языке “Dongfang Electronics Corporation” Azərbaycanda “ağıllı elektrik şəbəkələri”nin yaradılmasına dəstək olacaq

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