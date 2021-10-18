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Доля Вагита Алекперова в "Лукойле" увеличилась

Доля Вагита Алекперова в "Лукойле" увеличилась Доля главы "Лукойла" Вагита Алекперова в компании составляет 28,33%, а ее вице-президента по стратегическому развитию Леонида Федуна — 9,32%.
Энергетика
18 октября 2021 г. 17:55
Доля Вагита Алекперова в Лукойле увеличилась

Доля главы "Лукойла" Вагита Алекперова в компании составляет 28,33%, а ее вице-президента по стратегическому развитию Леонида Федуна — 9,32%.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщается в проспекте эмиссии европейский облигаций "Лукойла".

"По состоянию на 30 сентября 2021 года президент "Лукойла" Вагит Алекперов и вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун прямо или косвенно владели или являются бенефициарами (в том числе, через семейные трасты и паевые фонды) 28,33% и 9,32%, соответственно, нашего акционерного капитала", — сообщает компания.

Алекперов и Федун — руководители и владельцы крупных пакетов акций "Лукойла". Ранее в апреле прошлого года "Лукойл" сообщил, что на Алекперова приходится 28,22%, а Федуна —9,28%.

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