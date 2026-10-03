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    Пентагон изучает возможность использования окололунных систем в военных целях

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 21:15
    Пентагон изучает возможность использования окололунных систем в военных целях

    Пентагон рассматривает возможность использования в перспективе окололунных систем для нужд Вооруженных сил США.

    Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в штате Колорадо.

    "Мы смотрим на 5, 10, 15, 20 лет вперед, чтобы понять, что понадобится нашим военнослужащим: какие окололунные, космические, подземные и подводные системы? Как будут вестись боевые действия? Как нам подготовить сегодняшний бюджет к завтрашним сражениям?" - сказал Хегсет.

    По его словам, при долгосрочном планировании Пентагон также оценивает возможные расходы на создание и применение таких систем.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Пит Хегсет
    Pentaqon Ayətrafı sistemlərdən hərbi məqsədlərlə istifadə imkanını öyrənir
    Pentagon exploring military use of cislunar systems
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