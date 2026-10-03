Пентагон изучает возможность использования окололунных систем в военных целях

Пентагон рассматривает возможность использования в перспективе окололунных систем для нужд Вооруженных сил США.

Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в штате Колорадо.

"Мы смотрим на 5, 10, 15, 20 лет вперед, чтобы понять, что понадобится нашим военнослужащим: какие окололунные, космические, подземные и подводные системы? Как будут вестись боевые действия? Как нам подготовить сегодняшний бюджет к завтрашним сражениям?" - сказал Хегсет.

По его словам, при долгосрочном планировании Пентагон также оценивает возможные расходы на создание и применение таких систем.