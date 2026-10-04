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    Pentaqon Ayətrafı sistemlərdən hərbi məqsədlərlə istifadə imkanını öyrənir

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 00:19
    Pentaqon Ayətrafı sistemlərdən hərbi məqsədlərlə istifadə imkanını öyrənir

    Pentaqon gələcəkdə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin ehtiyacları üçün Ayətrafı sistemlərdən istifadə imkanını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset Kolorado ştatında çıxışında bildirib.

    "Biz 5, 10, 15, 20 il irəliyə baxırıq ki, hərbçilərimizə nəyin lazım olacağını anlayaq: hansı Ayətrafı, kosmik, yeraltı və sualtı sistemlər? Döyüş əməliyyatları necə aparılacaq? Bugünkü büdcəni sabahkı döyüşlərə necə hazırlayaq?" - Heqset vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, Pentaqon həmçinin uzunmüddətli planlaşdırma zamanı belə sistemlərin yaradılması və tətbiqi üçün mümkün xərcləri qiymətləndirir.

    Pit Heqset ABŞ ordusu Kosmos
    Пентагон изучает возможность использования окололунных систем в военных целях
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    Pentaqon Ayətrafı sistemlərdən hərbi məqsədlərlə istifadə imkanını öyrənir

    Digər ölkələr
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