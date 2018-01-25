Доля азербайджанского газа в общем импорте "голубого топлива" Турции составила 10,5% в ноябре

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В ноябре 2017 года из Азербайджана в Турцию экспортировано 575,02 млн кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), доля азербайджанского газа составила 10,55% общего газового импорта Турции в течение месяца.

За отчетный месяц Турция импортировала в целом на 0,3% меньше газа из Азербайджана, чем в ноябре 2016 года. Азербайджан занимает третье место в списке стран-поставщиков газа Турции.

В целом Турция в ноябре импортировала 5,448 млрд кубометров газа. Из них объемы импорта по трубопроводам составили 4,043 млрд кубометров, доля сжиженного газа (LNG) - 1,405 млрд кубометров. За отчетный период Турция импортировала 2,679 млрд кубометров газа из России, 789 млн кубометров - Ирана, 418 млн кубометров – Катара, 409 млн кубометров – Алжира, 196 млн кубометров – США, 175 млн кубометров – Норвегии, 107 млн кубометров - Нигерии, 98 млн кубометров – Тринидада и Тобаго.

Отметим, что в марте 2001 года Азербайджан и Турция подписали газовое соглашение, предусматривающее экспорт в Турцию газа с месторождения "Шахдениз-1". Азербайджанский газ экспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Первые поставки азербайджанского газа в рамках данного проекта начаты в 2007 году.