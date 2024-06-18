Доля Азербайджана на рынке природного газа ЕC достигла 7%

В прошлом году Азербайджан экспортировал в страны Европейского союза (ЕС) 11 млрд кубометров природного газа.

В прошлом году Азербайджан экспортировал в страны Европейского союза (ЕС) 11 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Европейской комиссии за последний квартал 2023 года.

Таким образом, доля Азербайджана в общем импорте газа ЕС увеличилась с 3% в 2021 году (8 млрд кубометров) до 7%.

В прошлом году импорт природного газа ЕС составил 290 млрд кубометров, а потребление - 330 млрд кубометров, что соответственно на 13,4% и 7,3% меньше, чем в прошлом году.

ЕС сократил в 2023 году импорт газа из России в 3,5 раза - со 150 млрд кубометров до 43 млрд кубометров. Это связано с санкциями, введенными из-за российско-украинской войны, и повышением сезонной температуры.