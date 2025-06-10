Доллар подорожал к мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая

Стоимость доллара во вторник утром выросла по отношению к другим мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая.

Стоимость доллара во вторник утром выросла по отношению к другим мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до $1,1401 с $1,1425 за евро, курс доллара к иене поднялся до 144,9 иены с уровня прошлого закрытия 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,16% - до 99,17 пункта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.