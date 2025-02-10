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Доказанные запасы нефти в Азербайджане оцениваются в 7 млрд баррелей

Доказанные запасы нефти в Азербайджане оцениваются в 7 млрд баррелей Доказанные запасы нефти в Азербайджане по состоянию на 1 января 2025 года составляют 7 млрд баррелей, газа – 60 трлн кубических футов.
Энергетика
10 февраля 2025 г. 12:10
Доказанные запасы нефти в Азербайджане оцениваются в 7 млрд баррелей

Доказанные запасы нефти в Азербайджане по состоянию на 1 января 2025 года составляют 7 млрд баррелей, газа – 60 трлн кубических футов.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики США.

Ведомство отмечает, что пиковый уровень добычи нефти без учета конденсата в Азербайджане был зафиксирован в 2029-2010гг в объеме почти 1 млн баррелей в сутки.

“Мы прогнозируем, что общая добыча жидких углеводородов в стране составит в среднем чуть более 600 тыс. баррелей в сутки в период с 2024 по 2026 годы”, - заявили в ведомстве.

Минэнерго США отмечает, что блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) является основным источником добычи жидких углеводородов в Азербайджане, хотя добыча здесь достигла пика на уровне 823,1 тыс. баррелей в сутки в 2010 году.

“Нефть с этого блока месторождений, а также конденсат с газового месторождения Шахдениз являются основными жидкими углеводородами, добываемыми и экспортируемыми Азербайджаном”, - отметили в министерстве.

По данным ведомства, доказанные запасы нефти в Казахстане по состоянию на 1 января 2025 года составляют 30 млрд баррелей, Туркменистана - 600 млн баррелей, Узбекистана - 594 млн баррелей.

Минэнерго также отметило, что в 2023 году на три страны Каспийского региона (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) и на Узбекистан пришлось 3% мирового производства энергии и 1% мирового потребления.

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