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Доходы от экспорта Норвегии выросли на 66,5% на фоне роста цен на энергоресурсы

Доходы от экспорта Норвегии выросли на 66,5% на фоне роста цен на энергоресурсы Стоимость экспорта Норвегии в сентябре выросла на 66,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, составив 217,8 млрд норвежских крон (около 20,5 млрд долларов).
Энергетика
17 октября 2022 г. 16:26
Доходы от экспорта Норвегии выросли на 66,5% на фоне роста цен на энергоресурсы

Стоимость экспорта Норвегии в сентябре выросла на 66,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, составив 217,8 млрд норвежских крон (около 20,5 млрд долларов).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Статистического управления королевства.

"Рост стоимости экспорта в прошлом месяце обусловлен высокими ценами на нефть, газ, нефтепродукты, электроэнергию, рыбу и металлы, намного превысившими прошлогодний уровень", - отметила представитель ведомства Тереза Лекен Вестре.

По подсчетам экспертов, положительное сальдо торгового баланса страны в сентябре дошло до 122,4 млрд крон (11,5 млрд долларов), что в 2 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

В период с января по сентябрь 2022 года Норвегия заработала 888,7 млрд крон (83,6 млрд долларов) на поставках газа и 397,7 млрд крон (37,4 млрд долларов) на экспорте нефти. Общая сумма в 1,3 трлн крон (121 млрд долларов) оказалась также в два раза выше показателей прошлого года за тот же период.

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Версия на английском языке Norway's export earnings up 66.5% amid rising energy prices

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