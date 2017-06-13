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    Доходы ОПЕК от экспорта нефти упали до минимума за 11 лет

    Единственной страной, которая нарастила доходы от экспорта нефти, стал Иран

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В 2016 году доходы стран-членов ОПЕК от экспорта нефти 445,684 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, это следует из ежегодного статистического обзора картеля.

    Совокупный доход от экспорта нефти в 2016 году сократился на 13,2% по сравнению с 2015 годом.

    Напомним, что максимальный доход ОПЕК получила в 2012 году - тогда он составил 1,183 трлн долларов. По итогам 2016 года единственной страной, которая нарастила доходы от экспорта нефти, стал Иран. Доход вырос в 1,5 раза - до 41,123 млрд долларов.

    В физическом выражении экспорт стран ОПЕК в 2016 году вырос на 6,5% год к году и составил 25,014 млн баррелей в сутки.

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