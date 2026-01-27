Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Доходы ГНФАР за 2025 год от разработки АЧГ составили около 8,3 млрд манатов

    Энергетика
    • 27 января, 2026
    • 11:08
    Доходы ГНФАР за 2025 год от разработки АЧГ составили около 8,3 млрд манатов

    В 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил 8 млрд 292,9 млн манатов дохода от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Об этом Report сообщили в ГНФАР.

    В 2024 году доход ГНФАР от разработки блока месторождений АЧГ $6 млрд 158,5 млн (10 млрд 469,45 манатов). Таким образом, в 2025 году объем этих доходов снизился на 20,8%.

    Отметим, что в целом в 2025 году поступления в Госнефтефонд от реализации прибыльных нефти и газа Азербайджана составили 9 млрд 497 млн манатов.

    ГНФАР доходы от АЧГ прибыльная нефть и газ
    ARDNF AÇG-nin işlənməsindən 8 milyard manatdan çox gəlir əldə edib
    SOFAZ's revenues from development of ACG in 2025 amounted to approximately 8.3B manats

    Последние новости

    12:26

    Бюро: В отелях Азербайджана качество интернет-соединения зависит от уровня заполненности объектов

    ИКТ
    12:25
    Фото

    В Сумгайытском промпарке состоялось открытие предприятия по производству картонной и коробочной тары

    Внутренняя политика
    12:19

    Глава МИД Азербайджана совершит визит в Китай

    Внешняя политика
    12:16

    На освобожденных территориях Азербайджана трудоустроены более 8 тыс. человек

    Социальная защита
    12:13

    Во Франции одобрили проект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

    Другие страны
    12:10
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов в Сумгайытском промпарке

    Внутренняя политика
    12:05

    Хасиль Аббасов: В банке вакансий Азербайджана имеется более 60 тыс. мест

    Социальная защита
    12:05

    ГНФАР сократил долю инструментов с рейтингом AAA в инвестпортфеле

    Финансы
    12:01

    ЕК: Экспорт ЕС в Индию удвоится к 2032 году благодаря новому торговому соглашению

    Другие страны
    Лента новостей