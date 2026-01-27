Доходы ГНФАР за 2025 год от разработки АЧГ составили около 8,3 млрд манатов
Энергетика
- 27 января, 2026
- 11:08
В 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил 8 млрд 292,9 млн манатов дохода от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Об этом Report сообщили в ГНФАР.
В 2024 году доход ГНФАР от разработки блока месторождений АЧГ $6 млрд 158,5 млн (10 млрд 469,45 манатов). Таким образом, в 2025 году объем этих доходов снизился на 20,8%.
Отметим, что в целом в 2025 году поступления в Госнефтефонд от реализации прибыльных нефти и газа Азербайджана составили 9 млрд 497 млн манатов.
