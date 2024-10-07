Доходы ГНФАР в этом году от разработки АЧГ превысили 4,6 млрд долларов

12:46

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре этого года от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря составили 4 млрд 603,7 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 630,3 млн долларов США или 12,1% меньше чем за тот же период прошлого года, когда ГНФАР получил доход в размере 5 млрд 234 млн долларов США.

АЧГ является крупнейшим нефтяным месторождением Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).