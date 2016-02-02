​Доходы BP резко сократились

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Доходы британской компании BP в 2015 году составили 5,9 млрд. долларов, что на 51% ниже показателя за 2014 год (12,2 млрд. долларов).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации компании BP по итогам прошлого года.

В последнем квартале прошлого года этот показатель составил 196 млн. долларов, что на 91% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года (2,2 млрд. долларов).

По информации, в 2016 году под сокращение попадут 4 тыс., в 2017 году - 3 тыс. сотрудников компании.